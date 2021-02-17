Borsa güne yükselişle başladı
|17 Şubat 2021 10:04
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 artışla 1.550,49 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,67 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.550,49 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,78 ile turizm oldu.
Dün, 1.575 seviyelerinden gelen satış baskısıyla 1.522'ye kadar BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 1.542,82 puandan tamamladı.
Analistler, emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin enflasyonist baskıları artırabileceği ve dünya genelinde beklentilerden önce faiz artışları olabileceği ihtimalinin küresel piyasalarda fiyatlanmaya çalışıldığını, bu nedenle oynaklığın arttığını söyledi.
ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydeden analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının öneminin arttığını bildirdi.
Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor
17 Şubat 2021 11:19
|Altının gram fiyatı 405 liradan işlem görüyor
17 Şubat 2021 11:18
|Güne başlarken döviz fiyatları
17 Şubat 2021 09:34
|Altın fiyatları yaklaşık 7 ayın en düşük seviyelerinde
16 Şubat 2021 20:54
|Borsa günü düşüşle tamamladı
16 Şubat 2021 18:18
|FED yetkilisinin açıklamasıyla altın 404 TL'ye geriledi
16 Şubat 2021 17:35
|Dolar yeniden 7 TL oldu
16 Şubat 2021 17:33
|Borsa günü yükselişle tamamladı
15 Şubat 2021 18:23
|Doların ardından altın da düştü: 407 TL
15 Şubat 2021 17:25
|Dolar 6 ay sonra günü 6,95 TL'den tamamladı
15 Şubat 2021 17:16