1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 DEAŞ'lı Hatay sınırında yakalandı

MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişi Hatay sınırında yakalandı.
 17 Şubat 2021 10:22
+Aa- Yazdır
5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 DEAŞ'lı Hatay sınırında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teslim olan terörist, PKK'ya katılımın büyük azaldığı bilgisini verdi
17 Şubat 2021 11:26		 PKK'lı teröristler, sivil yerleşimlerdeki mezarlıkları havan toplarıyla hedef alıyor
17 Şubat 2021 11:16
FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
17 Şubat 2021 10:43		 Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
17 Şubat 2021 09:46
Terör örgütü PKK'ya Kandil kıskacı
17 Şubat 2021 08:57		 FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 30 gözaltı
17 Şubat 2021 08:39
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
17 Şubat 2021 07:51		 5 ilde FETÖ operasyonu: 4'ü tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı
16 Şubat 2021 21:30
Bakan Akar, 13 vatandaşımızı şehit eden teröristi açıkladı
16 Şubat 2021 17:14		 Siirt merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
16 Şubat 2021 16:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Teslim olan terörist, PKK'ya katılımın büyük azaldığı bilgisini verdi11:21 - Aile Bakanlığı, evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira aktardı11:19 - Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor11:18 - Altının gram fiyatı 405 liradan işlem görüyor11:17 - Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor11:16 - PKK'lı teröristler, sivil yerleşimlerdeki mezarlıkları havan toplarıyla hedef alıyor
11:07 - Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı11:05 - Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti11:01 - İstenmeyen SMS'lerde 32,2 milyon ret işlemi yapıldı10:59 - Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2020'de 16,5 milyar dolar azaldı10:55 - Evden çalışma için yeni iş hukukuna ihtiyaç var10:52 - Üreticilerden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı
10:52 - Pandemi nedeniyle işleri azalınca servis araçları satışa çıktı10:50 - Büşra'nın ölümüne neden olan olayı aydınlatan polislere ödül10:47 - Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı10:45 - 'Akkuyu'da görev yapacak nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak'10:44 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
10:43 - FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine toplanıyor... İşte beklenen kararlar
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Ağır iyot tozu, 3 polis memurunu hastanelik etti
Koronadan ölen annesinin hesabını boşaltan memurun 15 yıla kadar hapsi isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınırları olmayan dünya hayali 1
gitarla fotoğraf çektirmek 1
salgında doğu karadenizin başı çekmesi 2
hariçten gazel okumak 1
Kripto para 1
clubhouse 1
kidi 1
nafaka 4
ağaçlandırmak 2
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam