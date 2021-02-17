5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 DEAŞ'lı Hatay sınırında yakalandı
|17 Şubat 2021 10:22
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."
Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi. pic.twitter.com/6bIDKDoOGbT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2021
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