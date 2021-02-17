Yolda kalan sürücülere polisten çay simit ikramı
|17 Şubat 2021 10:36
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Kar yağışının etkisiyle gece saatlerinde Tokat'ta hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düştü.
Yolu Tokat'tan geçen ağır vasıta sürücüleri polisin sıcak çay ve simit ikramı ile karşılaştı. Kar yağışı ve buzlanma nedeni ile bekletilen ağır vasıta sürücülerine Tokat polisince çay ve simit ikramı yapıldı.
Kar yağışının etkisiyle gece saatlerinde Tokat'ta hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düştü. Tokat-Sivas il sınırında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde oluşan buzlanma nedeni ile polis ekipleri uygulama yaptı. Ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi. Gece saatlerinden itibaren Geyras Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda bekletilen sürücülere sabuh saatlerinde bir simit, bir çay, birazda mola sloganı ile ikram yapıldı.
Soğuk havada yaptığı ikramdan dolayı Tokat polisine teşekkür ederek sürücüler duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yapılan faaliyeti yerinde denetleyen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu sürücülerle bir sohbet etti. Yolda devam eden karla mücadele çalışmaları nedeni ile bekletilen sürücülere ikramlarda bulunduklarını belirten Müdür Topaloğlu, "Yol açıldıkça araçları bırakıyoruz. Bu sürede bekleyen sürücülere ise bir simit, bir çay, birazda mola sloganı ile ikram yapıyoruz. Güzel bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Sürücü arkadaşlara kazasız yolculuklar diliyorum" dedi.
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