Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Başkale'de 142, Çaldıran'da 2 ve Gürpınar'da 1 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde de etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, ana caddelerde ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis ve Muş'ta 12'şer köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Söz konusu illerde karla mücadele ekiplerinin kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.