Büşra'nın ölümüne neden olan olayı aydınlatan polislere ödül

Tokat'ın Erbaa ilçesinde lise öğrencisinin hayatına mal olan yorgun mermi olayının faalinin tespit eden polis memurları başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın ölümüne neden olan yorgun mermi olayının aydınlatılmasında önemli rol oynayan polisleri ödüllendirdi. Erbaa İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız ile birlikte 21 polis memuruna Vali Balcı, başarı belgesi takdim etti. Vali Balcı, polis memurlarını tebrik ederek, " Bizim için önemli olan vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Vatandaşımızın sokağında, caddesinde, bağında, bahçesinde, iş yerinde huzurlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi. Bunu gerçekleştirmek için de emniyet personelimiz, jandarmamız yağmur çamur, gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Kendilerini, kutluyorum tebrik ediyorum. Tokatlı hemşerilerimiz de bu çalışmalara destek veriyor. Bunu çok önemsiyorum" dedi.

Havaya tabanca ile ateş açılmasın

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise havaya silahla ateş atılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Polisin özverili çalışması ile olayın failinin yakalandığını belirten Müdür Topaloğlu, "Giden canı geri getiremedik, bizi derinden üzdü. Ama arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendi evlatları gibi işlerine sarıldılar. Bu işi gurur meselesi yaptık, bulacağız diye. Çok zordu bulmamız ama bulduk. Giden canı geri getiremiyoruz ama ailenin üzüntüsünü bir nebze olsun giderdik. Halkımıza buradan duyurmak istiyorum. Lütfen havaya artık ateş açılması olayını bıraksınlar. Medeni toplumda yaşıyoruz, insanlar var" diye konuştu.

Olay; Tokat'ın Erbaa ilçesinde 31 Aralık 2020 tarihinde marketten evine dönen lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar, gözyaşları içinde toprağa verilirken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri titiz çalışma yürüttü. Merminin geldiği açıdan yola çıkan ekipler, Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden havaya ateş açıldığını tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayın yaşandığı saatlerde otomobili ile geçen şahsı tespit etti. Araçtan yola çıkılarak zanlıya ulaşan ekipler bölgede yaptıkları aramada kovan tespit etti. Gözaltına alınan Ömer Kaya çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Büşra'nın otopsisinde başından çıkartılan mermi balistik incelemeye gönderildi. Merminin Kaya'nın havaya ateş açtığı mermiden çıktığı tespit edildi.