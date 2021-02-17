Üreticilerden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı
|17 Şubat 2021 10:52
|+Aa- Yazdır
Çalışkan, "Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.
Hatay'da tavuk ve yumurta üretim tesisi işletmecisi Necmettin Çalışkan, Türkiye'de son yıllarda 'gezen tavuk yumurtası' diye satılan yumurtaların normal yumurtalardan farklı olmadığını söyledi.
'Gezen tavuk yumurtası olabilmesi için, tavukların olduğu alanın 5 kilometre yarıçapında tarımsal ilaç kullanılmaması gerekli'
Gezen tavukların geniş alanda doğal olarak beslenmesi gerektiğini ancak Türkiye'deki tesislerde sürekli aynı yemle beslendiğini kaydeden Çalışkan, "Ülkemizde, 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır. Şöyle ki, bu gezen tavuk yumurtasında, belki hayvan biraz daha fazla alana sahiptir ama aynı yem tüketilmekte ve aynı yem tüketildiği sürece aynı ürün ortaya çıkar.
Bu noktada İngiltere'de de olduğu üzere, dünyanın pek çok ülkesinde yerel standart şudur, bir alanın beş kilometrekare yarıçapı içerisinde tarımsal hiçbir ilaç kullanılmamalıdır. Bugün ülkemizde, 5 kilometre alanın tamamının koruma altına alındığı, hiçbir tarımsal ilacın kullanılmadığı bir alan olduğunu iddia etmek gerçekten güçtür, mümkün değildir" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor
17 Şubat 2021 11:17
|Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti
17 Şubat 2021 11:05
|Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı
17 Şubat 2021 10:47
|Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
17 Şubat 2021 10:44
|Yolda kalan sürücülere polisten çay simit ikramı
17 Şubat 2021 10:36
|Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
17 Şubat 2021 10:30
|İstanbul'da kar yağışı devam ediyor, sürücüler zor anlar yaşıyor
17 Şubat 2021 10:01
|Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle bin 237 yerleşim biriminin yolu kapandı
17 Şubat 2021 09:58
|Tunceli-Erzincan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
17 Şubat 2021 09:48
|10 soruda aşı detayları...Bakan Koca açıkladı
17 Şubat 2021 08:54