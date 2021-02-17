Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2020'de 16,5 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında 2019 sonuna kıyasla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 16,5 milyar dolar azalarak 163,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,1 milyar dolar artarak 9,8 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları 2,8 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 611 milyon dolar düşüşle 21,3 milyar dolara geriledi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların ise uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aralık ayında 2019 sonuna göre, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 9,3 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 33 milyon dolar gerileyerek 7,7 milyar dolara indi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, geçen yılın aralık ayında 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar dolar artışla 6,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 293 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolara geriledi.

- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 43,9 milyar dolar

Tahvil hariç özel alacaklılara olan uzun vadeli borçlar, geçen yılın aralık ayında 2019 sonuna göre 14,3 milyar dolar azalarak 109,4 milyar dolara geriledi. Bu dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç miktarı da 1,1 milyar dolar artarak 9,6 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163,5 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62'sini dolar, yüzde 33,9'unu avro, yüzde 2,3'ünü Türk lirası ve yüzde 1,8'ini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 9,8 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,2'sinin dolar, yüzde 33,1'inin avro, yüzde 23,9'unun Türk lirası ve yüzde 1,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Aralık ayı itibarıyla uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,1'ini finansal kuruluşlar, yüzde 56,9'unu ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 15,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar olduğu gözlendi.