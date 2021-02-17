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İstenmeyen SMS'lerde 32,2 milyon ret işlemi yapıldı

Bakan Pekcan: İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bugüne kadar 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.
 17 Şubat 2021 11:01
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İstenmeyen SMS'lerde 32,2 milyon ret işlemi yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtıkları Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

"İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi." ifadesini kullanan Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı'ndan veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebileceklerini kaydetti.

Bakanlığın İYS uygulamasıyla tüketiciler, tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor, kontrol edebiliyor ve reddedebiliyor.
Anadolu Ajansı
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