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Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Manisa'da fizik tedavi gördüğü hastanede tanışıp arkadaş olduğu Ş.B. (48) adlı kadın tarafından 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını ileri süren Sabiye Patlar (54), savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 17 Şubat 2021 11:07
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Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Ş.B.'ye acıdığı için para verdiğini ancak kendisinin acınacak duruma düştüğünü söyleyen Patlar, "Benim canım yandı. Başkalarının canı yanmasın" dedi.

Sabiye Patlar, 7 yıl önce fizik tedavi gördüğü Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde Ş.B. adlı kadın ile tanışıp, arkadaş oldu. İkili tedavilerinin ardından da arkadaşlıklarını sürdürdü. Ancak 2 çocuk annesi Sabriye Patlar, Ş.B.'yi dolandırıcılıkla suçladı. Borç para ve altın ile kredi çekip verdiği Ş.B.'nin kendisinin 1 milyon 400 bin Tl dolandırdığını öne süren Patlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Patlar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hastanede fizik tedavi görüyordum. Kolunda kırık olan Ş.B. de aynı hastanede tedavi görüyordu

Ş.B.'nin çocuklarının sürekli hastanede yemek yediğini görüyordum. 'Çocukların neden burada yemek yiyor, eviniz yok mu?' diye sordum, 'Abla sen annem yerindesin, benim elektrik ve suyum kesik' dedi. Bunu duyunca yanımda 200 lira vardı. 'Al yavrum bu parayı, elektriğini ve suyunu açtır' dedim. 'Ben sana bunu geri ödeyemem' dedi. 'Almak için vermiyorum, Allah rızası için veriyorum' dedim.

İkna olup, kabul etti. Bu şekilde başlayan tanışmamız, arkadaşlığa dönüştü. Samimi olduk. Oğlumu evlendireceğimi ve birikimim olduğunu biliyordu. Taburcu olmamızdan sonra benden bir hafta içinde geri ödeyeceğini söyleyip, önce 5 bin lira borç istedi. Çocuklarımdan habersiz verdim. Bir hafta kadar sonra aynı miktarda tekrar borç istedi. 'Geri ödeyemezsen zor durumda kalırım' diye uyarıp, yine istediği parayı verdim. Ancak onu da ödemedi. Ödemediği gibi her istediğinde ona borç para vermeye devam ettim. O da aldı. Ancak hiçbirini ödemedi."

ARKADAŞINA PARA VERMEYE DEVAM ETTİ

Ş.B.'ye 1 yıl içinde 100 bin lira, 13 tam, 15 çeyrek altını borç olarak verdiğini belirten Sabiye Patlar, "Ancak hiçbirini geri ödemedi. Mal varlığı olduğunu borcunu mutlaka ödeyeceğini söyleyip, kendisi için kredi çekmemi istedi. Çocuklarımın borç verdiğimi duymasından korktuğum ve kendisine inandığım için kredi çekmeyi kabul ettim. Ş.B. için tam 14 kez kredi çekmişim. Ancak onları da ödemedi. Son olarak sıra evlerime geldi. Eşimden kalan emekli maaşı yeterli olmayacağı için bana iki evimin tapusu üzerinden kredi çekmemiz teklifinde bulundu. Krediyi çekince bana olan borcunu kapatacağını söyledi. Bu şekilde benim evlerimi teminat olarak göstererek, bir arkadaşına iki ayrı kredi çektirdi. O kişi de çekilen kredinin sadece 5 taksidini ödedi. Kalanını ödemedi. Borç bana kaldı. Emekli aylığıma el koyuldu. Ş.B. tarafından bugüne kadar toplam 1 milyon 400 bin lira dolandırıldım. 'Sen nasıl bu kadar borç yaptın' diye avukatım bile şaşırdı. Bu borçlar nedeniyle bana bugüne kadar toplam 14 kez icra geldi. Ş.B.'ye inandım, başıma gelmeyen kalmadı" dedi.

'OĞLUMUN EŞİNDEN BOŞANMASINA NEDEN OLDU'

İki oğluyla birlikte zor günler yaşadıklarını ve psikolojik olarak çöktüklerini belirten Patlar, "Çok zor durumdayım. Gelinimin bilezikleri de bendeydi. Evlendiği gece bana teslim etmişti. Ertesi gün Ş.B., gelip benden borç olarak bilezikleri istedi. Önce, 'Veremem' dedim. Ancak 'Gelininin haberi olmayacak, kısa sürede yenilerini alıp, yerine koyacağız' deyip, yemin etti. İkna olup, 2 bilezik verdim. 2 hafta kadar sonra gelinim ve çocuklarım bilezikleri verdiğimi öğrendi. Bu durum, oğlumun eşinden boşanmasına neden oldu. Mağdurum. Şu an ekmek alacak param bile yok. Kardeşlerim ve diğer yakınlarımın verdiği paralarla geçiniyorum. 'Benim canım yandı, başkalarınınki yanmasın' diye savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Sabiye Patlar'ın oğlu Halil Patlar (29) da annesinin borç para ve altın verdiğini, başkası için kredi çektiğini sonradan öğrendiğini söyledi. Patlar, "Annemi dolandıran bu kadının, hak ettiği cezayı çekmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Annemin hayatı ve geleceğimizi bitirdiler. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu kadın başka canları yakmasın" dedi.
DHA
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