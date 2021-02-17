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Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş:- "Kliniğimize başka merkezde Kovid-19 tanısı almış ve tedavisi devam eden genç hastalar ani görme kaybıyla başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde görme kayıplarının Kovid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu ortaya çıktığını belirledik"
 17 Şubat 2021 11:17
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- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) göz damarlarını tıkayıp ani görme kayıplarına neden olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünyada çok sayıda kişiyi etkilediğini, ateş, öksürük, eklem ve karın ağrısı gibi belirtilerinin toplum tarafından bilindiğini söyledi.

Kovid-19'un bazen farklı klinik tablolarda da kendini gösterebildiğine dikkati çeken Ateş, "Kliniğimize başka merkezde Kovid-19 tanısı almış ve tedavisi devam eden genç hastalar ani görme kaybıyla başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde görme kayıplarının Kovid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu ortaya çıktığını belirledik. Hastalarımıza medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisi uyguladık. Tedaviler neticesinde hastanın, Kovid-19'a bağlı retinada gelişen hasarların tamamına yakın oranda düzeldiğini ve görme seviyesinin normale döndüğünü tespit ettik." dedi.

- Kovid-19'un göz damarlarını tıkadığı dünya literatürüne duyuruldu

Ateş, söz konusu vakaların Kovid-19'un sistemik yan etkileri yanında göze yaptığı lokal etkiden dolayı da önemli olduğunu belirterek, "Kovid-19'un retinal damarlarda tıkanıklık yapabileceğini ve bunun da tedavi edilebilir yönünü dünya bilim çevreleri ile paylaştık." bilgisini paylaştı.

Retina damar tıkanıklığında hiperbarik oksijen tedavisinin bilinen yöntem olduğuna değinen Ateş, Kovid-19'a bağlı görme kaybına neden olan retina damar tıkanıklığı hastalarında hiperbarik oksijen tedavisini ilk kez uyguladıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Orhan Ateş, koronavirüse bağlı görme kaybı gelişen hastalara medikal tedaviler ile 12 gün hiperbarik oksijen tedavisi uyguladıklarını anlatarak, "Kovid-19 geçirmiş veya geçirmekte olan hastalarda ani gelişen görme kayıplarının Kovid-19'un komplikasyonu olabileceğini, bunun da hiperbarik oksijen ve medikal tedavilerle düzelebilir komplikasyon olduğunu belirledik." ifadelerini kullandı.

Retinal damar tıkanıklığının gözün arka kısmında retinadaki sinir hücrelerini besleyen santral retinal arter ya da onun dallarından birinin tıkanması sonucu ortaya çıktığına işaret eden Ateş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Retinal arter tıkanmış olan bölgenin şiddetine göre değişen derecelerde ani ağrısız görme kaybı ile kendini gösterir. Hastalık sıklıkla kalp veya büyük damarlardan kopan küçük bir kolesterol parçası veya kan pıhtısının retina damarlarını tıkaması sonucu ortaya çıkar. Bu tıkanıklık neticesinde retinaya yeterince kan taşınamamakta ve retinanın beslenmesi bozulmaktadır. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı görme kaybı oluşabilmektedir. Kovid-19, damar duvarında bozulmaya yol açabilmekte ve kanda pıhtılaşmaya yol açan maddelerde artışa neden olabilmektedir. Bu yolla vücudun birçok dokusunda damar tıkanıklıklarına yol açabilmektedir. Hastalarımıza yaptığımız tetkiklerde, bu tıkanıklığın Kovid-19'a bağlı kan tablosundaki ve damar yapısındaki bozulmaya bağlı gelişen retinal damar tıkanıklığı tespit ettik."

Anadolu Ajansı
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