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Gram altın günü 400 TL'nin altında tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,53 azalışla 398,20 liradan tamamladı.
 17 Şubat 2021 17:37
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Gram altın günü 400 TL'nin altında tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,53 azalışla 398,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 642,00 lira, Cumhuriyet altını 2.644,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 398,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 404,20404,40398,00398,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.664,002.685,002.623,002.644,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 368,60372,60363,00367,00
Lira(Tam) Ziynet 2.603,002.623,002.563,002.583,00
Yarım Ziynet 1.302,001.312,001.282,001.292,00
Çeyrek Ziynet 651,00656,00641,00642,00
Anadolu Ajansı
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