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Aile Bakanlığı, evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira aktardı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere, konaklama projesi ve aşevi hizmeti için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
 17 Şubat 2021 11:21
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Aile Bakanlığı, evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira aktardı

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Evsizlere Konaklama Projesi'nin Kovid-19 salgına bağlı olarak uzatıldığını belirterek bu kapsamda Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kaynak aktarımının sürdüğünü vurguladı.

Projeden geçen yıl 2 bin 454, 2016'dan bugüne kadar ise toplam 4 bin 671 kişinin faydalandığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Proje ile evsiz ve kimsesizler, kışı geçirebilmeleri için kamu misafirhanesi, pansiyon, otel gibi mekanlarda konaklatılarak temizlik (banyo, tıraş, saç kesimi), sağlık, temel gıda, giyim gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Şubat ayında evsiz ve kimsesizlere kullanılmak üzere konaklama projesi ve aşevi hizmeti için 55 milyon lira kaynak aktarıldı. Bunun 40 milyon lirası 19 bin 811 kişiye aşevi hizmeti sunulabilmek için ayrıldı. En fazla kaynak aktarımı salgının da etkisiyle geçen yıl yapıldı. 2020'de aşevi faaliyeti kapsamında 61 milyon lira kaynak aktarıldı. 40 bin kişi aşevi hizmetinden faydalandı. Aşevi hizmeti ile muhtaç olan yaşlılara, engellilere, hastalara, evsizlere ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayanlara SYDV'lerce sıcak yemek hizmeti ulaştırılıyor."
Anadolu Ajansı
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