FETÖ üyeliğinden yargılanan 5 eski polisten 4'üne hapis cezası
|17 Şubat 2021 11:58
|+Aa- Yazdır
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan biri firari 5 eski polisten 4'ü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.K, İ.Ç, H.G. ve avukatları katıldı. Sanık İ.G. ise duruşmaya gelmedi.
Cumhuriyet savıcısı, esas hakkındaki mütalaasında, M.K, İ.Ç, H.G. ve İ.G'nin ByLock kullandığını ve haklarında FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibatlarının tespit edildiğini belirterek, 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, firari sanık F.A'nın ise dosyasının ayrılmasını istedi.
Sanık M.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar İ.Ç. ve H.G. de FETÖ üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan İ.Ç. ve İ.G'yi 8 yıl 9'ar ay, M.K. ve H.G'yi 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. İ.Ç'nin tutuklanmasına karar veren heyet, İ.G. hakkında da tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, sanık F.A'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın sınır dışı edilecek
17 Şubat 2021 20:19
|FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya hapis cezası
17 Şubat 2021 20:15
|'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasına devam edildi
17 Şubat 2021 19:26
|DEAŞ'ın Filistin uyruklu hacker'ı Manisa'da yakalandı
17 Şubat 2021 18:14
|Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya hapis
17 Şubat 2021 17:57
|Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
17 Şubat 2021 13:06
|Yargıtay eski tetkik hakiminin darbe girişiminden haberdar olduğu iddianamede
17 Şubat 2021 12:04
|Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
17 Şubat 2021 11:29
|Teslim olan terörist, PKK'ya katılımın büyük azaldığı bilgisini verdi
17 Şubat 2021 11:26
|PKK'lı teröristler, sivil yerleşimlerdeki mezarlıkları havan toplarıyla hedef alıyor
17 Şubat 2021 11:16