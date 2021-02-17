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Bu ilçede Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı

Sivas'ın, 16 bin 195 nüfuslu Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının kalmadığı bildirildi.
 17 Şubat 2021 12:28
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Bu ilçede Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, kurumun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ilçede salgın sürecinde alınan tedbirlerin kurumların güçlü iş birliğiyle sahada başarılı şekilde uygulandığını belirtti.

Ülkede 11 Mart 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana sağlık çalışanları, polisler, jandarmalar, imamlar, öğretmenler ve diğer çalışanlarla gece gündüz demeden devletin bütün imkanlarıyla vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Bek, "İlçemizde dün itibarıyla vaka sayısı sıfırlandı.

Yeni vakaların çıkmaması ve buna bağlı ölümlerin yaşanmaması için kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak pandemi sürecinin Türkiye genelinde hatta dünyada son bulacağı güne kadar mücadeleyi sürdürmenizi rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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