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Fabrikada devrilen makinenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, metal üretim fabrikasında çalıştığı makinenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
|17 Şubat 2021 12:32
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Edinilen bilgiye göre, Minareli Çavuş Mahallesi'ndeki fabrikada çalışan Serkan T'nin (40) üzerine, üretimde kullanılan makinelerden biri devrildi.
İşçinin çalışma arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine, adrese itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirildi.
Fabrikaya gelen ekipler, makinenin altından çıkarılan Serkan T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından işçinin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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