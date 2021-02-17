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Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında zorla getirme kararı

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen müştekiler hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmetti
 17 Şubat 2021 12:36
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Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında zorla getirme kararı

Büyükçekmece'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları ve bu konuda talimat verdikleri iddiasıyla aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir tutuksuz sanık ile tarafların avukatları ve 2 müşteki katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Savaş Akbıyık, 2016 yılında İstanbul'a geldiğini belirterek, Büyükçekmece'de oturmadığını, Fatih'te ikamet ettiğini ve adresinin taşınmasına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Sanıkları tanımadığını anlatan Akbıyık, "Adres değişikliği yapmadım. Nüfus müdürlüğünden de adres değişikliği formu doldurmadım. Adres değişikliğinden dolayı oy kullanamadım. İş yerine ikamet vermek için e-devlet'e girince adresimin değiştiğini gördüm. Şikayetçiyim." dedi.

Bir diğer müşteki Fatih Mahmutoğlu da Büyükçekmece'de oturmadığını ve 2017'den beri Esenyurt'ta ikamet ettiğini belirterek, kendisinin bir adres değişikliği yapmadığını söyleyip sanıklardan şikayetçi olduğunu anlattı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen müştekiler hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının 17 Ocak 2019'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçe ekindeki listede Büyükçekmece sınırları içerisinde ikamet etmeyen bazı kişilerin ilçede kayıtlı göründüğünün belirtildiği anlatılıyor.

Adres taşıma yönündeki işlemlerin Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından yapıldığı, sanığın Büyükçekmece Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaparken yeni kimlik projesi kapsamında ilçe nüfus müdürlüğünde geçici olarak görevlendirildiği ve 12 Nisan 2017'de göreve başladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, soruşturmaya konu adreslerin bir kısmının boş, bir kısmının inşaat halinde olduğu, bazılarının ikamete uygun olmadığı, bazılarında ise başka kişilerin ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarılıyor.

İddianamede, 33 adresten 23'ünün arsa, 2'sinin çocuk parkı, birinin anaokulu, birinin hafriyat çalışması yapılan alan, birinin ahır, ikisinin tır garajı, ikisinin iş yeri, birinin ise sokaktan girişi bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, "İkamete uygun olmadığı tespit edilen 33 adreste toplam 249 kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu kişilerden 155'inin 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarının bulunduğu, 124'ünün oy kullandığı, 56'sının seçimler öncesinde Büyükçekmece'ye adres nakli yaptırdıkları, seçmen listelerinin kesinleşmesinin veya seçimlerin yapılmasının ardından eski adreslerine tekrar adres nakli yaptırdıkları, 56 kişiden 29'unun seçimlerde oy kullandığı anlaşılmıştır." bilgisi yer alıyor.

Veri girişi, adresler üzerinde değişiklik ve düzeltme yapma yetkisi ile görevinin Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait olduğu, gerçekte var olmayan, bina ya da ikamete elverişli yapı bulunmayan adreslere ilişkin numarataj işlemler bakımından belediye tarafından gerekli güncellemelerin yapılmadığı, bu nedenle adreslerin ikamet kaydı yapılabilir adresler olarak görüldüğü, bu adreslerin çoğuna sanık Samanlı tarafından ikamet kaydı yapıldığı ifade edilen iddianamede, 6 sanığın imar ve şehircilik müdürlüğünde görev yaptığı anlatılıyor.

Adres taşıma işlemleri yapılan kişilerin bilgileri dışında adreslerinin taşındığı belirtilen iddianamede, sahte adres beyan formalarının sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından düzenlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Samanlı'nın eylemlerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı, Adem Yazır, Nuraydın Sak, Başak Sancar, Mehmet Başaran'ın yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, 7 sanığın da kooperatifte çalıştıkları, bu kooperatifte çalışan bazı bilgi ve talepleri dışında kimlik bilgilerini aldıkları ve Samanlı'ya ilettikleri bildiriliyor.

İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı'nın "zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik" ve "seçme yeterliliği olmayanları seçmen kütüğüne kayıt ettirme", "seçmen listesini sahte olarak tanzim etme, bozma, çalma veya yok etme" suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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