Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
|17 Şubat 2021 13:06
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Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin saklandığı ikameti tespit etti.
Eve yapılan operasyonda yakalanan firari S.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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