BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 200 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.
|17 Şubat 2021 13:05
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Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 300 milyon dozun üzerine AB'ye 200 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.
Açıklamada, 200 milyon doz aşının, 75 milyon dozu yılın ikinci çeyreğinde olmak üzere 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.
Avrupa Komisyonu, BioNTech ve Pfizer ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısından, ilk etapta Kasım 2020'de 300 milyon doz sipariş vermişti.
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