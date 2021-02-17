Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu
Bartın Devlet Hastanesinin giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
|17 Şubat 2021 13:51
|+Aa- Yazdır
Bartın Devlet Hastanesinin giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangın öğle saatlerinde Bartın Devlet Hastanesinin giriş katındaki bir odada çıktı. Depo olarak kullanıldığı öğrenilen odadaki plastik boruların alev alması sonucu çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Odada bulunan bazı temizlik malzemelerinin de alev alarak yandığı görüldü.
Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Evlerine giden polisler ölümden döndü: 2 yaralı
17 Şubat 2021 19:45
|Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, sonra intihar etti
17 Şubat 2021 18:58
|Annesi koronadan ölen memurun ilk işi hesabını boşaltmak oldu
17 Şubat 2021 18:33
|Sağlık çalışanını 13 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Mahkemede 'bıçakla üzerine düştüm' dedi
17 Şubat 2021 17:51
|Buzlanan sokak savaş alanına döndü: 2 yaralı
17 Şubat 2021 15:11
|Halkbank'tan ABD'de açılan hukuk davasına ilişkin açıklama
17 Şubat 2021 14:05
|Fabrikada devrilen makinenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
17 Şubat 2021 12:32
|Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı
17 Şubat 2021 11:07
|Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
17 Şubat 2021 09:59
|Akılalmaz itiraf: İkranur'u canlansın diye suya koyduk
17 Şubat 2021 09:19