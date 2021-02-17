'Kabine sonrası kısıtlamalar ile ilgili aldığımız kararları açıklayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Tebbirlere uyarak kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. AK Parti Türkiye'nin en dinamik, temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareket. FETÖ taktikleriyle kırptıkları görüntülerle bizim çoşkumuzu örselemek isteyenler boşa uğraşıyor.

Cumhur İttifakı onca saldırıya rağmen daha da güçleniyor. 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla bu yolda yürüyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA GARA TEPKİ

Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Sen teröristlerle kol kola yürüyebilirsin. Kılıçdaroğlu, seni bilgilendirmesi için bakanlarımı gönderiyorum, ama sen buna layık değilsin. Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret. Teröristlere o inlerini mezar edeceğiz. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Sen teröristlere bir gün terörist diyebiliyor musun? Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz.

''KABİNEDE ALDIĞIMIZ KARARLARI AÇIKLAYACAĞIZ'

Devlet olarak salgının ilk günlerinden itibaren yurt içinde ve yurt dışında hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların esnaf, çalışanlar üzerindeki yükün farkındayız. Bu yükü azaltmak için birçok destek paketi açıkladık. Akşam aldığımız kararları da Kabine toplantısının ardından açıklayacağız.