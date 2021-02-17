MBSTS giriş belgeleri yayımlandı
|17 Şubat 2021 14:01
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ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgelerini yayımladı.
2020-DİB-MBSTS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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