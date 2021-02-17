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Erdoğan duyurmuştu, 12 milyon çocuğa ulaştırılmak için yola çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 milyon çocuğa dağıtılacağını duyurduğu proje kapsamındaki fidan kapları ve tohumlar miniklere ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne miniklerin kendilerinin yetiştirdiği fidanla destek olacağını ifade eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Her bir yavrumuz, ilk ve ortaokulu bitirinceye kadar 8 tane fidan yetiştirmiş olacak ve bu fidanları toprakla buluşturmuş olacak" dedi.
 17 Şubat 2021 14:09
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Erdoğan duyurmuştu, 12 milyon çocuğa ulaştırılmak için yola çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 milyon çocuğa dağıtılacağını duyurduğu proje kapsamındaki fidan kapları ve tohumlar miniklere ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne miniklerin kendilerinin yetiştirdiği fidanla destek olacağını ifade eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Her bir yavrumuz, ilk ve ortaokulu bitirinceye kadar 8 tane fidan yetiştirmiş olacak ve bu fidanları toprakla buluşturmuş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Programı'nda ilk ve ortaokul çocukları için yeni bir proje başlattıklarını duyurmuştu. Proje kapsamında 12 milyon çocuğa fidan dikim kabı ve tohum teslim edilerek kendi fidanlarını yetiştirmeleri sağlanacaktı. Orman Genel Müdürlüğü, milyonlarca çocuğa gönderilecek fidan kaplarını ve tohumları Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaştırdı. 2021 yılı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturulacak fidanların bir kısmını minik çevreciler yetiştirecek. Projeyle çocuklara doğa bilincinin aşılanması amaçlanıyor.

Minik öğrenciler Milli Ağaçlandırma Günü için fidan yetiştirecek

Projenin içeriğine ilişkin bilgiler veren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bu kampanya çerçevesinde ilkokul, ortaokul çağındaki bütün çocuklarımıza biz bütün kapları ve tohumlarını ulaştırdık. Milli Eğitim Müdürlüklerimize ulaştırdık. Onlar çocuklarımıza teslim edecekler. O kaplar içerisinde tohumları fidana dönüştürecekler. Bulundukları yere yakın fidan dikim noktası varsa ya da gelmeleri mümkün ise gelip kendileri fidanlarını toprakla buluşturacaklar, bu mümkün değilse bize haber verecekler; biz onların fidanlarını kendilerinden alıp uygun alanlarda Milli Ağaçlandırma Günü'nde onların adına dikeceğiz. Bundan sonra inşallah devam edecek. Her bir yavrumuz, ilk okul ve ortaokulu bitirinceye kadar 8 tane fidan yetiştirmiş olacak ve bu fidanları toprakla buluşturmuş olacak. Dolayısıyla çocuklarımız hayatlarında 8 tane fidanı yetiştirmiş, bunu toprakla buluşturmuş bir vatandaş olarak yetişecekler. Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımız yaşasın istiyoruz" dedi.

"İlk yapacağımız katkı mevcutlarına zarar vermemek olacak"

Daha yeşil bir Türkiye için her vatandaşa düşen ilk görevin mevcut orman varlığını korumak olduğunu ifade eden Karacabey, "İlk yapacağımız katkı mevcutlarına zarar vermemek olacak. Ben kasten ormanlarımıza zarar verecek bir vatandaşımızın olduğunu düşünmek dahi istemiyorum. Çoğu zaman farkında olmadan zarar verebiliyoruz. Örneğin; bahçe temizliği yapan bir vatandaşımız o temizlikten artan çöpleri, artıkları, bitki artıklarını ortadan kaldırmak için yakmayı tercih ediyor. Yaktıkları bu ateş, kontrollerinden çıkıp tarım alanlarına ya da ormanlık alanlara sirayet ediyor. Ya da piknik yapan bir vatandaşımız ateşi söndürmeden oradan uzaklaştığında o ateş zamanla dağılıp ormanların yanmasına sebep olabiliyor. Sigara kullanan vatandaşlarımız seyahat esnasında içtikleri sigaranın izmaritini söndürmeden camdan dışarı attıklarında hiç fark edemeyecekleri bir felakete sebep olabiliyorlar. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün. Ormanlarımıza en çok zarar veren şey yangınlar. Yangınlar yüzde 88'i vatandaşlarımızın ihmalinden kaynaklanan büyük felaketler. Özellikle vatandaşlarımızdan bunu istirham ediyorum. Ormanlarımızın artması için mevcut ormanlarımıza zarar vermeyelim. İkincisi mutlaka fidan dikilecek bir yer bulabiliriz. Evinin bahçesi uygun olan vatandaşımız bahçesine fidan dikebilir. Okul bahçelerinde uygun alan varsa biz buraları ağaçlandırıyoruz, yol kenarlarını ağaçlandırıyoruz; buralara fidan dikebilirler" diye konuştu.

Çocukların çevre bilinciyle, doğaya tabiata saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen bir takım çalışmalar olduğunu kaydeden Karacabey, "Çocuklarımızın kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlıyoruz. Orman Haftası'nda o gün vesilesiyle okullarımızda faaliyetler düzenliyoruz, Bakanlığımızla birlikte o faaliyetler çerçevesinde çocuklarımıza çevre sevgisi, tabiat bilinç, konularında bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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