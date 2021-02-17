İkinci elde bunlara dikkat! İki farklı aracı kaynak yapıp satıyorlar

Hurda, pert, ağır hasarlı olarak nitelendirilen araçların bazı parçalarını kullanarak başka arabalara ekleme yapan dolandırıcılar, ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşların son zamanlarda korkulu rüyası haline geldi. Piyasada 'ekleme' olarak bilinen bu araçların, ilk bakışta farklı arabaların birleştirilmesiyle oluştuğunu anlamak çok zor.

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre; Bir örnek geçtiğimiz günlerde yaşandı. Denizli'de yaşayan Metin Özdemir, ikinci el otomobil ilanı görünce sahibiyle iletişime geçip, aracı satın almak istediğini söyledi. Aracı satın almadan götürdüğü ekspertizin kendisine aracın bir parçasının değiştirildiği yönünde rapor verdiğini anlatan Özdemir, aldığı aracın kaynakla birleştirilen 2 ayrı araç olduğunu öğrendi.

Öte yandan çok bilinmese de T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca sunulan 'İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Hakkında Yönetmelik'te ikinci el otomobil satışında satıcı, sattığı araca dair garanti belgesi de sunmak zorunda. Yönetmelik kapsamında, oto ekspertiz raporunun notere ibraz edilmesi gerekmekte hatta 8 yaş üzeri ya da 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el araba satışları için rapor zorunluluğu bulunuyor.

Bu noktada satın alma işleminde ekspertizdeki süreç oldukça önemli. Birçok vatandaş ekspertiz mağduriyeti de yaşıyor. Peki aracın detaylı bir ekspertiz işleminden geçtiği halde iki aracın kaynak yapıldığı işleminin raporda çıkmaması mümkün mü? Kara araçları ekspertiz uzmanı Murat Yazaroğlu hurriyet.com.tr'ye önemli bilgiler verdi.

İki araçtan bir sağlam araç imal edilmesi gibi bir durumun tamamen usulsüz ve araç fabrikasyon verilerine aykırı bir işlem olduğunu söyleyen Yazaroğlu, "Ağır hasarlı 2020 model bir aracın ağır hasar gördüğü, 2015 model önden pert olan ve daha ucuz olan bir başka marka aracın sağlam olan arka kısmı kesilerek birleştirildiğinde 2020 model bir araç elde etmiş oluyorlar. Gerçekte önü 2020 arkası 2015 model bir araç. Tabii bu fiyata da yansımakta. 2020 model ile 2015 model arasında fiyat farkında dolayı vatandaş ciddi bir zarar görmekte. Bir de sigorta şirketleri ve sigortalar birliğinin bu konuyu yıllardır görmezden gelerek, vatandaşa karşı ağır sorumluluk görev ihmali de var" dedi.

İyi bir ekspertizin bu durumu anlamaması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyen Yazaroğlu, "Araç lift ile kaldırılıp kabin tabanı ve alt sac kısımları incelendiğinde kaynak yapılan yerler, hatta zift ile kaplanmış olsa dahi gövdenin yan çerçeve frangart kısımlarına doğru sacın muayene edilmesi ile tespit edilebilir. Alt kısmında kesim yerlerini bulmak zor, pütür ile kapatılıyor. Bu kısımlar da ek yerlerinden kazınarak ispat edilebilir ya da bu kısımlar boya ölçerle test edilebilir" diye konuştu.

KAZALARDA ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

Bu işlemin kazalarda ciddi ölüm riskini arttığının altını çizen Yazaroğlu, "Ön ve arka kısımları başka araçların kesilmiş parçaları olduğu için bir sonraki kazada kaynak yerlerinden kırılarak çok yüksek oranda ölüm riski taşır. Adeta ortasından kesilmiş bir ayakkabının tekrar yapıştırılması gibi, ek yapılan kaynaklı kısımlarından araç ikiye ayrılır" uyarısını yaptı.

