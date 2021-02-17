1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk atak helikopterinin teslim edildiğini bildirdi.
 17 Şubat 2021 14:23
+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk atak helikopterinin teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaşarak, "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor
16 Şubat 2021 23:28		 Tübitak, uzay sınırını aştı
16 Şubat 2021 06:40
TUSAŞ VE TRMOTOR'dan yerli güç ünitesi protokolü
14 Şubat 2021 16:03		 İlk silahlı insansız deniz aracı SİDA suya indirildi
12 Şubat 2021 23:31
Türkiye'nin oyun değiştiren teknolojisi: SİHA
12 Şubat 2021 22:56		 Google'dan yeni özellik... Test edilmeye başlandı
12 Şubat 2021 15:15
'Türk astronot' nasıl seçilecek?...Detaylar belli oldu
12 Şubat 2021 11:09		 Milli Uzay Programı Batı'nın keyfini kaçırdı
12 Şubat 2021 07:15
'Soyuz' roketiyle astronot gönderme ihtimali yüksek
11 Şubat 2021 07:58		 Türk üretimi mayın temizleme aracı tüm testleri geçti
10 Şubat 2021 20:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın sınır dışı edilecek20:17 - SBK Holding'e ait Biofarma, İsviçre'ye satıldı20:15 - FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya hapis cezası20:10 - EGM'den emniyet şeridinde bekleme yapılmaması uyarısı19:45 - Evlerine giden polisler ölümden döndü: 2 yaralı19:42 - Erdoğan'dan çiftçiye iki müjde
19:26 - 'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasına devam edildi19:03 - Sivas Valisinin acı günü19:00 - Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak18:58 - Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, sonra intihar etti18:51 - İstanbul dahil 8 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı18:44 - Vali 'haftalık en düşük vaka'nın sırrını açıkladı
18:39 - 400 TL'nin altını gören Gram Altın'ın yönü ne olur?18:33 - Annesi koronadan ölen memurun ilk işi hesabını boşaltmak oldu18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - İkinci el telefonların yenilenmesine yönelik standartlar belirlendi18:15 - Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş sınav duyurusu
18:14 - DEAŞ'ın Filistin uyruklu hacker'ı Manisa'da yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
'Kabine sonrası kısıtlamalar ile ilgili aldığımız kararları açıklayacağız'
YÖK'ten 'yüz yüze eğitim ve kayıt dondurma' kararı
Gram altın günü 400 TL'nin altında tamamladı
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
E-devletten alınan askerlik durum belgesinin yapısı değişti
Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı: Kafe ve restoranlar açılacak mı?
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Burak Kut 1
kar tatillerinin başlaması 3
yıl 3500 2
koliva 1
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
yozgat'ı kıskanıyorlar 5
kar tatili 2
Patila 2
gökpınar gölü 1
ahmet Özhan 1
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam