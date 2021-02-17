1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik aynı telsizden konuşabilecek

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasına imkan sağlayan GAMUS'un pilot il Ağrı'da hayata geçirildiğini söyledi.
 17 Şubat 2021 16:44
+Aa- Yazdır
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik aynı telsizden konuşabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasına imkan sağlayan muharebe sisteminin pilot il Ağrı'da hayata geçirildiğini ve kısa sürede Türkiye'de yaygın hale getirileceğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık binasındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen GAMER Muhabere Sistemi (GAMUS) tanıtım programına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasına imkan sağlayan GAMUS'un pilot il Ağrı'da hayata geçirildiğini söyledi.

'BU BENİM İÇİN BİR DEVRİMDİR'

Sistemin kısa sürede Türkiye'de yaygın hale getirileceğini belirten Bakan Soylu, "Bu sistem, bizim uzun yıllardır en önemli hayallerimizden birisiydi. Ben özellikle sizlerle birlikte bu uygulamayı başaran ve bu uygulamayı geliştiren başta İçişleri Bakanlığımızın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve oradaki çok değerli arkadaşlarımıza, emniyetimizin ve jandarmamızın bu uygulamayı geliştirirken birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun milli güvenlik açısından da çok önemli bir adım olduğunun altını çiziyorum. Gerek tüm ülkemizin karşı karşıya kaldığı hadiselerde tek bir koordinasyonun sağlanabilmesi, gerekse de afet gibi, genel saldırı gibi meselelerde bunun alternatif bir iletişim kanalından gerçekleşiyor olması benim için bir devrimdir. Bu devrimi sağlayan arkadaşları tebrik ediyorum"dedi.

Daha sonra GAMER'den Ağrı'daki emniyet ve jandarma ekiplerine anons geçildi. Bu anons, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından alınarak yanıtlandı. Ardından emniyet ve jandarma unsurları yeni sistem üzerinden irtibata geçti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
EGM'den emniyet şeridinde bekleme yapılmaması uyarısı
17 Şubat 2021 20:10		 İstanbul dahil 8 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
17 Şubat 2021 18:51
İkinci el telefonların yenilenmesine yönelik standartlar belirlendi
17 Şubat 2021 18:17		 Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş sınav duyurusu
17 Şubat 2021 18:15
Köy karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi
17 Şubat 2021 18:10		 Aşı hafta sonları ve mesai saatleri dışında da yapılıyor
17 Şubat 2021 17:11
Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav tarihlerini açıkladı
17 Şubat 2021 15:34		 Öğretim üyesinin 'usulsüz rapor' kullandığı iddialarına açıklama
17 Şubat 2021 15:28
Ülke genelinde kış lastiği denetiminde 268 araca men
17 Şubat 2021 14:50		 65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti başladı
17 Şubat 2021 12:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın sınır dışı edilecek20:17 - SBK Holding'e ait Biofarma, İsviçre'ye satıldı20:15 - FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya hapis cezası20:10 - EGM'den emniyet şeridinde bekleme yapılmaması uyarısı19:45 - Evlerine giden polisler ölümden döndü: 2 yaralı19:42 - Erdoğan'dan çiftçiye iki müjde
19:26 - 'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasına devam edildi19:03 - Sivas Valisinin acı günü19:00 - Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak18:58 - Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, sonra intihar etti18:51 - İstanbul dahil 8 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı18:44 - Vali 'haftalık en düşük vaka'nın sırrını açıkladı
18:39 - 400 TL'nin altını gören Gram Altın'ın yönü ne olur?18:33 - Annesi koronadan ölen memurun ilk işi hesabını boşaltmak oldu18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - İkinci el telefonların yenilenmesine yönelik standartlar belirlendi18:15 - Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş sınav duyurusu
18:14 - DEAŞ'ın Filistin uyruklu hacker'ı Manisa'da yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
'Kabine sonrası kısıtlamalar ile ilgili aldığımız kararları açıklayacağız'
YÖK'ten 'yüz yüze eğitim ve kayıt dondurma' kararı
Gram altın günü 400 TL'nin altında tamamladı
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
E-devletten alınan askerlik durum belgesinin yapısı değişti
Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı: Kafe ve restoranlar açılacak mı?
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Burak Kut 1
kar tatillerinin başlaması 3
yıl 3500 2
koliva 1
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
yozgat'ı kıskanıyorlar 5
kar tatili 2
Patila 2
gökpınar gölü 1
ahmet Özhan 1
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam