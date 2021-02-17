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Köy kahvehanesi EBA destek noktasına dönüştürüldü

Denizli'nin Kale ilçesinde köy kahvehanesi, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için tadilat yapılarak hijyen ortamı sağlanmasının ardından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktasına dönüştürüldü.
 17 Şubat 2021 15:09
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Köy kahvehanesi EBA destek noktasına dönüştürüldü

Denizli'nin Kale ilçesinde köy kahvehanesi, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için tadilat yapılarak hijyen ortamı sağlanmasının ardından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktasına dönüştürüldü.

Kale ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Esenkaya Mahallesinde bulunan mülkiyeti Kale Belediyesine ait olan 80 metrekarelik kahvehane uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası ve kütüphaneye dönüştürüldü. Kale Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projeye destekte bulunarak, internet ve tablet desteği sağlanarak öğrencilerin korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen barındıran bir ortam oluşturuldu. Kahvehanenin çevresi tadilat yapılarak, masaların ve içeride bulunan yerler tamir edilerek boyama işlemi gerçekleştirildi. Ardından içeriye yerleştirilen kitaplar, masalar ve dolaplar yerleştirilmesi ile kullanıma açıldı.

Öğrenciler ve vatandaşların kullanımına açıldı

Esenkaya'da bulunan öğrencilerin ve vatandaşlar içinde kullanımına açılan alanda sosyal mesafe ile maske kurallarına uyarak kitap ve gazete okuma imkanı sağlandı. Kaymakam Abdulkadir Şahin, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ile projeye katkı sunan iş insanı Necip İrdem'e, mahalle sakinleri teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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