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MEB'den ilkokul 4. sınıf öğrencileri için yeni çalışma fasikülü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca fasiküller yayımlamayı sürdüreceğiz"
 17 Şubat 2021 15:15
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MEB'den ilkokul 4. sınıf öğrencileri için yeni çalışma fasikülü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere ek kaynaklarla destek olmak amacıyla 4. sınıflara yönelik hazırlanan çalışma fasiküllerinin üçüncü ve dördüncü üniteleri yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, yeni paylaşılan fasiküller, Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikler içeriyor.

Fasiküllere, "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.

4. sınıflar için serinin birinci ve ikinci ünitelerinden oluşan 11 fasikül, daha önce yayımlanmıştı.

- "Öğrencilerimize yeni kaynak sağlayarak destek sunmaya gayret ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere sunulan kaynakları çeşitlendirdiklerini hatırlatarak, "Bu süreçte öğrencilerimize zengin ve eğlenceli, basılı ve dijital onlarca yeni kaynak sağlayarak destek sunmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün yayımlanan çalışmada 4. sınıf düzeyinde üçüncü ve dördüncü üniteleri kapsayan fasiküllerin paylaşıldığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3, 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri gibi pek çok kaynağı daha önce yayımladık. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca fasiküller yayımlamayı sürdüreceğiz."
Anadolu Ajansı
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