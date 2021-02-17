Öğretim üyesinin 'usulsüz rapor' kullandığı iddialarına açıklama

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Sarıkçıoğlu, öğretim üyesinin "usulsüz rapor" kullandığı iddialarıyla ilgili kurum soruşturmalarının tamamlandığını, adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Sarıkçıoğlu, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Ö.T. hakkındaki incelemenin geçmiş üniversite yönetimi döneminde başlatıldığını belirtti.

Görevlendirme süresi dolmasına rağmen tek imzalı, uzmanlık dalı uygunluğu bulunmayan hekim tarafından "seyahat edemez raporu" alındığının anlaşıldığını aktaran Sarıkçıoğlu, Ö.T'nin Kanada'da olduğunu bildirmesine rağmen Antalya'da bir alışveriş merkezinde görüldüğü bilgisi üzerine incelemenin daha da derinleştirildiğini kaydetti.

Emniyet birimlerinden alınan resmi kayıtlarda da Ö.T'nin Kanada'da "uzun süre seyahat edemez" raporu aldığı halde birçok kez uluslararası seyahatler yaptığının belirlendiğini anlatan Sarıkçıoğlu, şunları kaydetti:

"Durumla ilgili dekanlığımızın yazışmalarını tebliğ etmek isteyen görevlilerin görevlerini yapmasını, adresinde bulunmasına rağmen çeşitli bahaneler gösterip tebligatın gerçekleşmesini engellemek dahil, usulsüz davranışları tespit edilip kayda geçmiştir. Bu süreç içinde sağlık raporlarıyla uzaktan eğitim dahil hiçbir konuda çalıştığı kuruma hizmet etmeyen Ö. T, aynı süreçte özel muayenehane açma talebinde bulunmuştur. Bu arada hizmet etmediği kurumumuzdan maaş almaya da devam emiştir. Konuyla ilgili kurum soruşturmaları tamamlanmış olup, adli süreçler halen devam etmektedir."