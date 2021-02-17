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Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav tarihlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini 15 Mart ila 9 Nisan 2021 tarihleri arasında yapacak
 17 Şubat 2021 15:34
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Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav tarihlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini açıkladı. Bakanlık sözlü sınavları 15 Mart ila 9 Nisan 2021 tarihleri arasında yapacak

Sözlü sınavlar Bakanlık Bilkent yerleşkesinde yapılacak. Adaylar PBS üzerinden sözlü sınava hak kazanıp kazanamadığını ve sözlü sınav tarih ve saatini öğrenebilecektir.
Memurlar.Net
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