Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav tarihlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini 15 Mart ila 9 Nisan 2021 tarihleri arasında yapacak
|17 Şubat 2021 15:34
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini açıkladı. Bakanlık sözlü sınavları 15 Mart ila 9 Nisan 2021 tarihleri arasında yapacak
Sözlü sınavlar Bakanlık Bilkent yerleşkesinde yapılacak. Adaylar PBS üzerinden sözlü sınava hak kazanıp kazanamadığını ve sözlü sınav tarih ve saatini öğrenebilecektir.
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|EGM'den emniyet şeridinde bekleme yapılmaması uyarısı
17 Şubat 2021 20:10
|İstanbul dahil 8 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
17 Şubat 2021 18:51
|İkinci el telefonların yenilenmesine yönelik standartlar belirlendi
17 Şubat 2021 18:17
|Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş sınav duyurusu
17 Şubat 2021 18:15
|Köy karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi
17 Şubat 2021 18:10
|Aşı hafta sonları ve mesai saatleri dışında da yapılıyor
17 Şubat 2021 17:11
|Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik aynı telsizden konuşabilecek
17 Şubat 2021 16:44
|Öğretim üyesinin 'usulsüz rapor' kullandığı iddialarına açıklama
17 Şubat 2021 15:28
|Ülke genelinde kış lastiği denetiminde 268 araca men
17 Şubat 2021 14:50
|65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti başladı
17 Şubat 2021 12:18