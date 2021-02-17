Türkiye'nin Doğu'su koronavirüsü yendi
|17 Şubat 2021 15:59
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SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınlamaya başladığı il il günlük koronavirüs verileri, Covid-19 salgınını Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu'nun yendiğini oraya çıkardı. Bazı illerde vakalar neredeyse sıfırlanırken, çoğunda minimum seviyeye indi. En az artış 4 ile Hakkari'de en yüksek artış ise bin 330 vaka ile İstanbul'da oldu.
Türkiye'de bir hafta içindeki korona virüs vakalarındaki artış açıklandı. Açıklanan verilerde Türkiye'nin doğusundaki illerde günlük artışların çok az olduğu görüldü.
Artışın en az olduğu yerler
Sağlık Bakanlığı'nın son yayınladığı verilere göre, 24 saatte Hakkari'de 4, Bitlis ve Tunceli'de 5, Şırnak'ta 6, Iğdır ve Kars'ta 7, Muş'ta 10, Bingöl ve Batman'da 11 vaka tespit edildi.
Artışın en fazla olduğu yerler
Artışın en yüksek olduğu il bin 330 vaka ile İstanbul olurken, onu 332 vaka sayısı ile Samsun, 292 vaka ile de Konya takip etti. Ankara'da 287 vaka tespit edilirken İzmir'de bu sayı 279 olarak açıklandı.
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