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Nihat Özdemir: 1 Nisan'a kadar maçlar seyircisiz oynanacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "1 Nisan'a kadar seyircisiz maçlara devam edeceğiz"
 17 Şubat 2021 16:26
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Nihat Özdemir: 1 Nisan'a kadar maçlar seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'un istifa ettiği ve edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "3-5 ay önce Nihat Özdemir görevi bırakıyor diyenler de oldu. Böyle olmadığını söyledik ama dikkate almadılar. Bunun başka bir modelini yaşıyoruz. Hamit Altıntop'un böyle bir şeyden haberi bile yok. Dün bile federasyonda kendi işleriyle ilgili çalışmalar yapıyordu. Çalışmasına bütün hızıyla devam ediyor. Gelecekte Türk futboluna, bir idareci, bir yönetici olarak çok büyük faydalar sağlayacağına inandığım bir arkadaşım. Kendisi şahsen de çok sevdiğim biri. Bugün Digitürk ziyaretine de onunla birlikte geldik. Böyle bir şey söz konusu değil. Profesyonel kadromuzla ilgili yapılan haberler de doğru değil. Biz sosyal medyada her yazılana baksak karar alamayız. Eğer sosyal medyaya baksaydık şampiyonları ilan etmiştik, küme düşenleri belirlemiştik. Biz bunlara bakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yeni adının Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig olduğunu hatırlatan Özdemir, tüm ligleri zamanında bitireceklerine inandıklarının altını çizerek, "Sezona başlarken birçok kesimden bu sezonu yürütemezsiniz diye konuşmalar oldu. Biz inandık, kulüplerimizle oturduk ve pandemi döneminde tedbirleri alarak bu ligi götüreceğimize karar verdik ve sezona başladık. 25. haftayı tamamladık, kaldı 17 hafta. 28 yılda bir rastladığımız Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yarışın içinde. Hemen yakınlarında takımlar yukarıyı zorlamaktalar. Kalan 17 haftayı sağlıklı bir şekilde tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm liglerimizi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nı TFF yönetim kurulu üyesi Nuri Akın'ın çabalarıyla çok iyi bir hale getirdiklerini aktaran Nihat Özdemir, 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili olarak, "29 Mayıs'ta oynayacak Şampiyonlar Ligi finalini, belirli kapasitede seyircili oynamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili UEFA ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aşı olayı belirli bir noktaya gelirse 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamayı hedefliyoruz. Türkiye'nin tekrar bir turizm merkezi olduğunu göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı, 2022 Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takımın, Hollanda ile 24 Mart'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınabileceğini açıkladı.

Türk Telekom Stadı'nda saha durumunun çok iyi olmadığını dile getiren Nihat Özdemir, "Biz istedik ki en önemli maçımız olan Hollanda maçını ki bu 2022 Dünya Kupası eleme gruplarının ilk maçıdır, Galatasaray'ın Telekom Stadı'nda oynamak istedik. Fakat son maçta gördüğümüz gibi ne yazık ki bu sahanın drenajının iyi olmadığına inanıyorum. Eğer drenaji iyi olsaydı bu saha bu hale gelmezdi. Şimdi acaba bu maçı orada oynayalım mı, oynamayalım mı diye şu anda Şenol Güneş hocamız düşünüyor ve ona göre bir karar verecek. Hollanda maçını da Olimpiyat Stadı'na taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Ligleri 1 Nisan'a kadar herhangi bir şekilde seyircili oynatma gibi bir şansımız yok"

Özdemir, Süper Lig'de maçların seyircili oynanmasıyla ilgili gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. Son yaptığımız toplantıda ligleri 1 Nisan'a kadar herhangi bir şekilde seyircili oynatma gibi bir şansımız yok. 1 Nisan'a geldiğimizde yani 45 gün sonra duruma bakacağız, aşılama hızla devam ediyor. 1 Nisan itibarıyla oturacağız ve bir değerlendirme yapacağız. 1 Nisan'dan sonraki maçlar seyircili oynanabilir mi, oynanamaz mı? Veya UEFA'ya bildireceğiz 29 Mayıs'ta oynayacağımız Şampiyonlar Ligi finalinde şu kapasite ile seyircili oynatabiliriz diye bir fikir ortaya çıkarsa ki bunun kararını biz ve Sağlık Bakanlığı verecek. 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalinin hangi kapasite ile oynanacağına hep birlikte karar verip UEFA'ya bildireceğiz. 1 Nisan'ı beklemek durumundayız, inşallah 1 Nisan'da Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geleceğiz ve bundan sonraki takvime karar vereceğiz."

TFF Başkanı, BeIN Sports'un 1 sezon daha Süper Lig yayın hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"2022 sonunda 5 yıllık periyodun yayın ihalesini yapmamız gerek. Bunun için bir ihale komisyonu oluşturmalıyız. Futbol federasyonundan ve Kulüpler Birliği'nin önereceği belirli kişilerle yeni bir ihale komisyonu kuracağız. İhalenin bütün sürecini bu komisyon yapacaktır. Bunu Kulüpler Birliği ile oturup konuştuk. Bu sene Mayıs ayı ile sene sonu arasında bu ihaleyi yürütüp, sonlandırmamız gerek. En kısa zamanda yayın ihalesi şartnamesini hazırlayıp bunu kamuoyuna ilan edeceğiz ve ihale sürecini başlatacağız. 31 Aralık 2021'den önce bu ihaleyi sonuçlandırmamız gerek. Ben isterim ki BeIN Sports ile devam edelim. Aramızda iyi bir ilişki var, çok sıkıntılı dönemleri atlattık. Çok önemli bir kadrosu var, önemli bir yatırımı var. Dokuz lig maçını bile aynı günde aynı saatte verdiler."

İhlas Haber Ajansı
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