Aşı hafta sonları ve mesai saatleri dışında da yapılıyor
|17 Şubat 2021 17:11
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Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği hatırlatıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşı uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi.
COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için https://t.co/M6xdoGcNJm, https://t.co/1CkNJ4afIr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz. pic.twitter.com/Xi1xLi8IsbT.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 17, 2021
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