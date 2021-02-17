İstanbul dahil 9 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı

1- İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiği bilgisi verilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Avrupa yakasında hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmininin anımsatıldığı açıklamada, yarın ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olması beklendiği bildirildi.

Kentte cuma günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu gece ve yarın sabah buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşılaşılabileceği ifade edildi.

2- ORDU

Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

3- BALIKESİR

Balıkesir'de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma sebebiyle yarın 12 ilçede yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı bölgelerinde devam eden kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla 18 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi - özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim ana okulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine, karar verilmiştir" denildi.

4- GİRESUN

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma yüzünden kent merkezine bağlı sadece köy okulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

5- SAKARYA

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.

6- GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de dün etkili olan kar yağışının ardından okullar bir gün daha tatil edildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde etkili olan soğuk hava, buzlanma ve don olayları nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18.02.2021 Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de belirtilen gün de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Gümüşhane'de 17 Şubat Çarşamba günü de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmiş, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılmıştı.

7- ZONGULDAK

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar alarak özel ve resmi okullara tüm hamile ve engellilere 2 gün tatil edildi.

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni kararlar alınarak açıklandı. 16 -17 Şubat'ta özel ve resmi okullara tüm hamile ve engellilere tatil edilirken bu karar 2 gün daha uzatıldı. Alınan karara göre özel ve resmi okullara tüm hamile ve engellilere 17-18 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edildi. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimizde yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi risklerden dolayı yüz yüze eğime başlaması kararlaştırılan il geneli Milli Eğitim okulları, resmi ve özel anaokulları, ilkokulların, ortaokulların ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerine 18-19 Şubat tarihlerinde 2 gün süre ile ertelenmesine bu süre zarfından uzaktan eğitime devam edilmesine Rehabilitasyon merkezlerinin yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 gün ara verilmesine bu süre zarfında Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamle kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

8- SAMSUN

Samsun'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yakakent haricindeki tüm ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Yakakent ilçesinde ise Karaaba İlk ve Ortaokulu ile Büyükkırık İlkokulunda yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, okulların uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi.

Kentte, 16 ve 17 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verilmişti.

9- KARS

Kars'ta, kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AA muhabirine, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 18 Şubat 2021 Perşembe günü, yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

Öksüz ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.