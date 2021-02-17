Trafik kazası geçiren polis adayını, polisler mülakata yetiştirdi
|17 Şubat 2021 17:19
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Polislik mülakatı için Yozgat'ta Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) giderken trafik kazası geçiren adayı, sınava trafik polisleri yetiştirdi.
Sarıkaya ilçesinden Yozgat'a polislik mülakatına giden Oğuz Batur'un kullandığı 66 ND 719 plakalı otomobil, Fakıbeyli köyü yakınlarında devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan Batur, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından, trafik ekiplerine Yozgat POMEM'e mülakata gideceğini söyledi.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu hakkında ailesine bilgi verdikleri Batur'u, ekip aracıyla mülakata yetiştirdi.
Mülakat sonrası Emniyet Müdürlüğüne gelen Batur, trafik polislerine teşekkür etti.
Batur, gazetecilere, mülakata gelirken otomobilinin kontrolden çıkarak devrildiğini söyledi, "Polisler beni araçlarıyla mülakata yetiştirdi. Kaza anında insan bir yardım arıyor. Trafik polisleri benim yanımda oldu, bana gereken yardımı yaptılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.
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