DEAŞ'ın Filistin uyruklu hacker'ı Manisa'da yakalandı
|17 Şubat 2021 18:14
|+Aa- Yazdır
Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi Filistin uyruklu H.A (26) yakalanarak, gözaltına alındı. Hacker olduğu ve ele geçirdiği sosyal medya hesaplarından örgüt adına yazışmalar yaptığı saptanan H.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Filistin uyruklu H.A.'nın Zafer Mahallesi'nde olduğunu saptadı. Jandarma ekipleri, 10 Şubat günü, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Kayseri'ye gittiği tarihlerde kaldığı evde de arama yapıldı.
Hacker olduğu ve ele geçirdiği sosyal medya hesaplarından örgüt adına görüşmeler yaptığı iddia edilen H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın sınır dışı edilecek
17 Şubat 2021 20:19
|FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya hapis cezası
17 Şubat 2021 20:15
|'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasına devam edildi
17 Şubat 2021 19:26
|Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya hapis
17 Şubat 2021 17:57
|Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
17 Şubat 2021 13:06
|Yargıtay eski tetkik hakiminin darbe girişiminden haberdar olduğu iddianamede
17 Şubat 2021 12:04
|FETÖ üyeliğinden yargılanan 5 eski polisten 4'üne hapis cezası
17 Şubat 2021 11:58
|Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
17 Şubat 2021 11:29
|Teslim olan terörist, PKK'ya katılımın büyük azaldığı bilgisini verdi
17 Şubat 2021 11:26
|PKK'lı teröristler, sivil yerleşimlerdeki mezarlıkları havan toplarıyla hedef alıyor
17 Şubat 2021 11:16