Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş sınav duyurusu

Kriminal Daire Başkanlığından yapılan duyuruya göre emniyet teşkilatının olay yeri inceleme ve kimlik tespit branşlı uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenecek branş eğitimleri için 2021 yılı içerisinde olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav ve mülakat tarihi, illere ayrılan kontenjan, sınava katılacak personelin isim listeleri ile usul ve esasların belirlendiği talimatın daha sonra bildirileceği belirtildi.

Aşağıda belirtilen şartlara uygunluk taşıyan personel 26 Şubat 2021 tarihine kadar müracaat edebilecek.

Müracaat şartları;

1. Emniyet hizmetleri sınıfından olmak

2. Genel hizmet statülü olmak veya başka branşla ilişiği bulunmamak

3. Sınav müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26.02.1986 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

4. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak

5. Kıdeme müessir ceza almamış olmak, ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak

6. Daha önce katıldığı branş eğitiminden ilişiği kesilmemiş veya kurstan uzaklaştırılmamış olmak

7. Hizmeti olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışı nedeniyle başka bir branştan çıkarılmamış olmak

8. Fiziksel ve sağlık durumu bu hizmette çalışmasında engelleyici nitelikte olmamak

9. Hakkında devam eden adli ya da idari soruşturma olmamak

10. Haklarında yapılan/yaptırılan araştırma sonucu olumlu olmak

11. Merkez teşkilatı ve il emniyet müdürlüğü kadrosunda fiilen çalışıyor olmak, geçici görevli çalışıyor olmamak

12. Merkez teşkilatı kadrosundan başvuracak adaylar için birim amirleri tarafından onaylanmış muvafakat belgesi sunmak

