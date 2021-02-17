1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

400 TL'nin altını gören Gram Altın'ın yönü ne olur?

Analistler, dolar kurunda 6,85 seviyesinin önemli destek olduğuna işaret ederek, gram altının 400 lira seviyesinin altında kalması halinde 360-380 lira bölgesini test edebileceğini söyledi.
 17 Şubat 2021 18:39
+Aa- Yazdır
400 TL'nin altını gören Gram Altın'ın yönü ne olur?

Altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybı hızlanan gram altın, 400 liranın altını test etti.

20 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez 399 liraya gerileyerek 400 liranın altını gören gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 400,5 lirada dengelendi.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, son 4 işlem gününde yaklaşık 15 baz puan artarak Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,32'ye ulaştı. Dün 90,1 seviyelerini test dolar endeksi de şu sıralarda 91 seviyelerinde bulunuyor.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş trendinin küresel bazda enflasyonist baskıları artırabileceği endişesinin tahvil faizlerindeki çıkışın ana sebeplerden biri olduğunu belirten analistler, söz konusu harekete paralel artan dolar talebinin de dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi desteklediğini kaydetti.

Analistler, artan enflasyonist beklentiler ve küresel bazda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında gözlemlenen hızlanmanın yatırımcıları getiri arayışına yönelttiğini ifade etti.

Analistler, altının ons fiyatının 1.760 desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1.720 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, yukarı yönlü hareketlerde ise 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" politikalarıyla TL'deki değer kazancının devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun altının gram fiyatını baskılayan en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Analistler, dolar kurunda 6,85 seviyesinin önemli destek olduğuna işaret ederek, gram altının 400 lira seviyesinin altında kalması halinde 360-380 lira bölgesini test edebileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
17 Şubat 2021 18:24		 Gram altın günü 400 TL'nin altında tamamladı
17 Şubat 2021 17:37
Dolar günü yeniden 7 TL'den tamamladı
17 Şubat 2021 17:17		 Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor
17 Şubat 2021 11:19
Altın fiyatları yaklaşık 7 ayın en düşük seviyelerinde
16 Şubat 2021 20:54		 Borsa günü düşüşle tamamladı
16 Şubat 2021 18:18
FED yetkilisinin açıklamasıyla altın 404 TL'ye geriledi
16 Şubat 2021 17:35		 Dolar yeniden 7 TL oldu
16 Şubat 2021 17:33
Borsa günü yükselişle tamamladı
15 Şubat 2021 18:23		 Doların ardından altın da düştü: 407 TL
15 Şubat 2021 17:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:24 - Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi kabul edildi20:19 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın sınır dışı edilecek20:17 - SBK Holding'e ait Biofarma, İsviçre'ye satıldı20:15 - FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya hapis cezası20:10 - EGM'den emniyet şeridinde bekleme yapılmaması uyarısı19:45 - Evlerine giden polisler ölümden döndü: 2 yaralı
19:42 - Erdoğan'dan çiftçiye iki müjde19:26 - 'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasına devam edildi19:03 - Sivas Valisinin acı günü19:00 - Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak18:58 - Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, sonra intihar etti18:51 - İstanbul dahil 8 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
18:44 - Vali 'haftalık en düşük vaka'nın sırrını açıkladı18:39 - 400 TL'nin altını gören Gram Altın'ın yönü ne olur?18:33 - Annesi koronadan ölen memurun ilk işi hesabını boşaltmak oldu18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - İkinci el telefonların yenilenmesine yönelik standartlar belirlendi
18:15 - Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş sınav duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
'Kabine sonrası kısıtlamalar ile ilgili aldığımız kararları açıklayacağız'
YÖK'ten 'yüz yüze eğitim ve kayıt dondurma' kararı
Gram altın günü 400 TL'nin altında tamamladı
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
E-devletten alınan askerlik durum belgesinin yapısı değişti
Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı: Kafe ve restoranlar açılacak mı?
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde 1
tavuk döner 1
yozgat'ı kıskanıyorlar 5
aynı içeriklere verilen farklı tepkiler 3
yetişkin 1
yüzlerce kardeşini arayan genç 3
toxic waste 1
Metil alkol 11
vurdumduymaz 1
Demir eksikliği 2
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam