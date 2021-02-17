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Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, sonra intihar etti

Antalya'da diyetisyen ve doktor karı koca evlerinde ölü bulundu. Doktorun önce diyetisyen eşini öldürdüğü, ardından aynı silahla yaşamına son verdiği bildirildi. Çiftin cansız bedenlerini ise kreşten gelen kızları ile anneanne buldu.
 17 Şubat 2021 18:58
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Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, sonra intihar etti

Antalya'da diyetisyen ve doktor karı koca evlerinde ölü bulundu. Doktorun önce diyetisyen eşini öldürdüğü, ardından aynı silahla yaşamına son verdiği bildirildi. Çiftin cansız bedenlerini ise kreşten gelen kızları ile anneanne buldu.

Olay, saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, iddiaya göre öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, önce eşini silahla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi. Acı olayı ise çiftin akşam saatlerinde kreşten eve gelen kızları fark etti. Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içinde yerde yattıklarını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bozkurt çiftinin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt'un cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan çiftin yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Gamze Kaçar Bozkurt'un kardeşlerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Gamze Kaçar Bozkurt'un babası, "Nasıl dayanacağım ben buna, yetiş, dedi bana ama yetişemedim" diye ağladı.
İhlas Haber Ajansı
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