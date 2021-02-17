1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan çiftçiye iki müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
 17 Şubat 2021 19:42
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

ÇİFTÇİYE 2 MÜJDE BİRDEN

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
17 Şubat 2021 19:00		 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın 'terbiyesiz' sözlerine video ile cevap
17 Şubat 2021 17:04
Yeni anayasa için dört aşamalı yol haritası
17 Şubat 2021 17:00		 CHP koronavirüs ile ilgili Meclis'te genel görüşme isteyecek
17 Şubat 2021 16:53
Şanlıurfa Belediye Başkanı'ndan hakkındaki iddialara yanıt
17 Şubat 2021 16:09		 Bakan Kurum: Sel, heyelan tehlikesi olan yerlere inşaat izni verilmeyecek
17 Şubat 2021 14:25
'Kabine sonrası kısıtlamalar ile ilgili aldığımız kararları açıklayacağız'
17 Şubat 2021 13:58		 Numan Kurtulmuş'tan terörle mücadele vurgusu
17 Şubat 2021 11:49
'Akkuyu'da görev yapacak nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak'
17 Şubat 2021 10:45		 'Kılıçdaroğlu'nun ithamı terörle mücadelemizi hedef alan bir provokasyondur'
17 Şubat 2021 10:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:24 - Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi kabul edildi20:19 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın sınır dışı edilecek20:17 - SBK Holding'e ait Biofarma, İsviçre'ye satıldı20:15 - FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya hapis cezası20:10 - EGM'den emniyet şeridinde bekleme yapılmaması uyarısı19:45 - Evlerine giden polisler ölümden döndü: 2 yaralı
19:42 - Erdoğan'dan çiftçiye iki müjde19:26 - 'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasına devam edildi19:03 - Sivas Valisinin acı günü19:00 - Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak18:58 - Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, sonra intihar etti18:51 - İstanbul dahil 9 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
18:44 - Vali 'haftalık en düşük vaka'nın sırrını açıkladı18:39 - 400 TL'nin altını gören Gram Altın'ın yönü ne olur?18:33 - Annesi koronadan ölen memurun ilk işi hesabını boşaltmak oldu18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - İkinci el telefonların yenilenmesine yönelik standartlar belirlendi
18:15 - Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş sınav duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
'Kabine sonrası kısıtlamalar ile ilgili aldığımız kararları açıklayacağız'
YÖK'ten 'yüz yüze eğitim ve kayıt dondurma' kararı
Gram altın günü 400 TL'nin altında tamamladı
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
E-devletten alınan askerlik durum belgesinin yapısı değişti
Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı: Kafe ve restoranlar açılacak mı?
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şehrazad 1
toxic waste 1
kar tatili 2
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
29 şubat'ı kimselerin istememesi 1
futbolun güzel anları 2
İlk buluşma 4
kar tatillerinin başlaması 3
gökpınar gölü 1
öfke kontrolü 4
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam