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Sağlık neferlerinden sınırın sıfır noktasında aşı çalışması

Mardin'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında hizmet veren, Kürtçe ve Arapça bilen mobil sağlık ekipleri, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerine aşı ulaştırıyor.
 17 Şubat 2021 20:31
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Sağlık neferlerinden sınırın sıfır noktasında aşı çalışması

Mardin'de İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'un koordinesinde oluşturulan, aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekipleri kentin 10 ilçesinin 500'ü kırsal yaklaşık 700 mahallesinde aşı hizmeti sunuyor.

Suriye sınırında bulunan Kızıltepe, Nusaybin ve Artuklu ilçeleri kırsalında mesai gözetmeksizin sağlık hizmeti yürüten ekipler, iki ülke sınırını belirleyen dikenli tel örgülerin yakınından ilerleyerek sınırdaki 100'e yakın yerleşim birimine ulaşıyor.

Kürtçe ve Arapça bilen personelin de yer aldığı ekipler vatandaşları salgın tedbirleri ile ilgili bilgilendiriyor, aşının önemini anlatıyor.

Ekiplerin aşı hizmeti sunduğu yerleşim birimlerinden biri de Kızıltepe ilçesinin sınırın sıfır noktasındaki Otluk Mahallesi oldu.

"180 köyümüzün yüzde 30'u Suriye sınırında"

Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Abdullah Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının talimatlarının ardından aşı çalışmalarını özverili şekilde sürdürdüklerini söyledi.

İlçe genelinde 6 ekiple yaklaşık 180 köyde ilk aşamada 90 yaş üzeri vatandaşlar ile başladıkları çalışmaları kademeli şekilde yürüttüklerini dile getiren Gökçe, aşı çalışmalarının hem sahada hem de sağlık kuruluşlarında devam ettiğini aktardı.

Gökçe, vatandaşların aldıkları randevu doğrultusunda diledikleri yerde aşı yaptırdığını ifade ederek, mobil ekiplerle de vatandaşlara hizmet sunduklarını kaydetti.

Salgının başından bu yana özveri ile görevi yürüttüklerini anlatan Gökçe, "180 köyümüzün yüzde 30'u Suriye sınırında bulunuyor. Ekiplerimiz Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle aşı çalışması yapıyor, yapmaya da devam edecek." dedi.

Gökçe, ekipler arasında Kürtçe ve Arapça bilen personel de bulunduğunu dile getirerek, "Kürtçe ve Arapça bilen personelimiz vatandaşlarımıza aşılamanın önemini anlatıyor." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın hayır duaları bizi motive ediyor"

Mobil ekipte yer alan doktor Mehmet Gündüz ise 3 dilde hizmet verdiklerini ifade ederek, vatandaşların sağlığı için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Acil tıp teknisyeni Fatma Aşçı da vatandaşlardan gelen talep üzerine en ücra yerleşim yerlerine dahi hizmet götürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın hayır duaları bizi motive ediyor." ifadesini kullandı.

Aşı yapılan vatandaşlardan Ahmet Aydoğan, sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Aydoğan, "Suriye'ye bir kilometre uzaklıktayız yine de doktorlar bize gelip, baktı. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ederim. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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