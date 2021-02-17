Regaip Kandili yarın idrak edilecek
|17 Şubat 2021 20:33
|+Aa- Yazdır
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapılacak "Regaip Kandili Özel" programı, TRT 1'de yayınlanacak.
İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.
Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor.
Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tipi altında 1825 rakımlı Alacabel'de doğum günü sürprizi
18 Şubat 2021 01:58
|15 Temmuz şehidinin ailesi darbecilere tazminat davası açtı
17 Şubat 2021 22:25
|Orman suçları genel af kapsamına girmiyor
17 Şubat 2021 22:09
|Seyyar satıcıdan zeytinyağı diye aldı, su çıktı
17 Şubat 2021 22:02
|Acemi yatırımcılar dolandırıcılara avlandı
17 Şubat 2021 21:50
|Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı bitkide verimi düşürüyor
17 Şubat 2021 20:40
|Sivas Valisi Salih Ayhan'ın acı günü
17 Şubat 2021 19:03
|Trafik kazası geçiren polis adayını, polisler mülakata yetiştirdi
17 Şubat 2021 17:19
|Uzman Çavuş, kaza ile hayatını kaybetti
17 Şubat 2021 17:07
|Şehit annesi Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini kabul etmedi
17 Şubat 2021 16:40