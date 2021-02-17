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PTT AŞ, 'A seviye' uluslararası hizmet kalite belgesi aldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, "Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından uluslararası hizmet kalite belgesi almamızın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
 17 Şubat 2021 20:36
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PTT AŞ, 'A seviye' uluslararası hizmet kalite belgesi aldı

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, UPU bağımsız uzmanları, şirketin hizmet kalite performansını "A seviye (Altın seviye)" sertifikayla belgelendirdi.

PTT AŞ'nin posta hizmetlerinin modernleşmesine yönelik kararları alması ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla tedbirleri başarılı bir şekilde uygulaması, en üst kalite hizmet sertifikasının alınmasını sağladı.

Söz konusu derecelendirme programına 2012 yılında katılan PTT AŞ, 2012-2016 yıllarındaki değerlendirmede gümüş statüsündeki hizmet kalitesi sertifikasını almaya hak kazanmıştı.

Şirket, organizasyon sistemindeki başarısı ve operasyonel prosedürleri geliştirmedeki çabası sayesinde, 2020-2023 dönemi için en üst seviyede hizmet sertifikasına layık görüldü.

"Şirketimiz, müşteri memnuniyetini sürekli geliştiren yatırımlarına devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Gülten, Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Posta Birliğinin PTT'nin hizmet kalitesini tescillemesinin Türkiye açısından büyük bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Gülten, "Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU tarafından yürütülen program kapsamında şirketimizin almaya hak kazandığı bu uluslararası hizmet kalite belgesi, sürekli gelişim sağlama ve çağın gerektirdiği dönüşümü uluslararası standartlarla bütünleşmiş bir şekilde yürütme anlayışımızın bir parçasıdır. Belgeyi almamızın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu sertifika programının posta hizmetlerini iyileştirmek ve posta işletmecilerinin kalite yönetimi konusunda farkındalığını artırmak için 2003 yılından beri dünya çapında uygulandığına dikkati çeken Gülten, "Şirketimiz, müşteri memnuniyetini sürekli geliştiren yatırımlarına devam ediyor ve vatandaşa hizmette sınır tanımadan, Türkiye'nin her yerine ulaşan hizmet ağımızı geliştirerek ülkemize değer katmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.
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