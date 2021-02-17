1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı bitkide verimi düşürüyor

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Basım, tarım sektöründe kullanılan pestisitin, doz aşımı olduğu ve sıklıkla kullanıldığı takdirde insan ve bitki sağlığı için tehlike oluşturacağı uyarısında bulundu.
 17 Şubat 2021 20:40
+Aa- Yazdır
Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı bitkide verimi düşürüyor

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Basım, AA muhabirine, tarım sektöründe yaşanan ilaç kalıntısı sorununun ortadan kalkması için kimyasal ilaç kullanımının en aza indirilmesi gerektiğini söyledi.

Sektörde böcek ve haşerelere, yabani otlara, küf ve mantarlara, kemirgenlere, yumuşakçalara, yuvarlak solucanlara, akarlara karşı olmak üzere birçok türü bulunan ve çeşitli kimyasal maddeleri içeren pestisitin (tarım sektöründe zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan maddelerden oluşan karışımlar) kullanımının kontrollü şekilde olması gerektiğini vurgulayan Basım, uygun doz ve uygun zaman aralıklarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Bilinçsiz ilaç kullanımı bitkideki verimliliği artırmak yerine daha da kötü yapabilir. Tarım ilaçlarını kullanırken çok dikkatli davranılması gerekiyor." diyen Basım, "Bitkiyi korurken sadece kimyasal ilaçlar tercih edilmemeli. Diğer canlıların kullanımı, biyolojik ve kültürel mücadele yöntemleri ile tarım ilaçlarını da uygun dozda ve aralıklarla kullandığımız takdirde zararların önüne geçebiliriz. Aksi takdirde pestisit doz aşımı olursa, sıklıkla kullanılırsa, kullanım aralıklarına uyulmazsa hem insan hem de bitki sağlığı için son derece tehlikeli." ifadelerini kullandı.

"Bitkiyi hasta olmadan korumalıyız"

Basım, kimyasal ilaçların kısa zamanda etki vermesi nedeniyle üreticilerin ilk tercihi olduğunu ancak uzun vadede ciddi zararların ortaya çıktığını belirtti.

Bitkileri zararlı mikroorganizmalardan korumak amacıyla farklı tekniklerin de bulunduğunu aktaran Basım, şu değerlendirmede bulundu:

"Bitkiler yeryüzünde en fazla hastalanma riski olan canlılar, bunları tedavi etme olasılığımız yok. Burada dikkat etmemiz gereken husus, bitki hastalanmadan önce tedbirleri almak. Meteorolojik uyarıları dikkate alarak, yetiştirdiğimiz ürünün hastalıklarının ne olduğunu bilerek, kültürel, fiziksel tedbirler ve biyoteknik yöntemlerle bitkileri hastalıklardan koruyabiliriz. Bu verime ve kaliteye de yansıyacaktır."

Alternatif bitki koruma tekniklerine ilişkin üniversitelerde önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Basım, üreticilerin bu çalışmalardan faydalanmaları gerektiğini kaydetti.

Çiftçilerin yetiştirdikleri ürüne karşı detaylı araştırma yapmaları ve ürünü, hastalıklarını iyi tanımaları gerektiğine dikkati çeken Basım, ziraat mühendisleri, tarım il ve ilçe müdürlükleriyle daima iletişim halinde olmaları gerektiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tipi altında 1825 rakımlı Alacabel'de doğum günü sürprizi
18 Şubat 2021 01:58		 15 Temmuz şehidinin ailesi darbecilere tazminat davası açtı
17 Şubat 2021 22:25
Orman suçları genel af kapsamına girmiyor
17 Şubat 2021 22:09		 Seyyar satıcıdan zeytinyağı diye aldı, su çıktı
17 Şubat 2021 22:02
Acemi yatırımcılar dolandırıcılara avlandı
17 Şubat 2021 21:50		 Regaip Kandili yarın idrak edilecek
17 Şubat 2021 20:33
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın acı günü
17 Şubat 2021 19:03		 Trafik kazası geçiren polis adayını, polisler mülakata yetiştirdi
17 Şubat 2021 17:19
Uzman Çavuş, kaza ile hayatını kaybetti
17 Şubat 2021 17:07		 Şehit annesi Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini kabul etmedi
17 Şubat 2021 16:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:29 - Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız02:24 - Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik02:21 - Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik02:19 - Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği02:15 - Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik01:58 - Tipi altında 1825 rakımlı Alacabel'de doğum günü sürprizi
00:12 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:10 - OYAK'ta çalışanları davayı nerede açabilir?00:03 - 18 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı00:01 - Üniversite İdari Personel Sendikasından YÖK'e Ziyaret23:48 - ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
23:26 - Bakan Koca'dan 'aşı önceliği dolandırıcılığı' uyarısı23:22 - Beş şehir hastanesi daha hizmete alınacak23:02 - Eğlence mekanında eğlenen 24 kişiye 97 bin lira ceza23:01 - Apple, yeni güncellemeyle 217 yeni emoji getiriyor22:59 - AK Parti ile CHP arasında, 'Boğaziçi' tartışması
22:58 - Erdoğan: TOGG hedeflenen tarihte hizmete sunulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
OYAK'ta çalışanları davayı nerede açabilir?
Üniversite İdari Personel Sendikasından YÖK'e Ziyaret
18 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Tipi altında 1825 rakımlı Alacabel'de doğum günü sürprizi
Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız
Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anterograd amnezi 1
dilara 1
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
dezenfektan 3
yüzlerce kardeşini arayan genç 3
şiir sokakta 1
29 şubat'ı kimselerin istememesi 1
kar tatillerinin başlaması 2
ay ışığında 2
kayıt dondurmak 1
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Gökçebey SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sakarya Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri San, İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam