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İl Milli Eğitim Müdürü: Öğrencilerimiz okullarına hasret kaldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Ağaçköy İlk ve Ortaokulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, salgın hastalık nedeniyle öğrencilerin arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okullarına hasret kaldığını belirtti.
 17 Şubat 2021 20:55
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İl Milli Eğitim Müdürü: Öğrencilerimiz okullarına hasret kaldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Ağaçköy İlk ve Ortaokulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, salgın hastalık nedeniyle öğrencilerin arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okullarına hasret kaldığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, Ağaçköy İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci yarıyılının hayırlı olmasını, sağlık ve huzurla geçmesini temenni etti.

Müdür Başyiğit, "Salgın hastalık nedeniyle öğrencilerimiz arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okullarına hasret kaldı. Biz eğitimciler ise öğrencilerimizi, onları okullarımızda görebilmeyi, seslerini duyabilmeyi özledik. İnşallah en kısa sürede tüm öğrencilerimiz, okullarında yüz yüze eğitime kavuşur. Ama her zaman söylediğimiz gibi alacağımız tedbirler bunu belirleyecek. Kendimiz kurallara uyalım, ailemizin ve yakınlarımızın kurallara uymasını sağlayalım, uymayanları uyaralım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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