NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye baş sağlığı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları, toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.
|17 Şubat 2021 21:16
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Stoltenberg, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadığını belirtti. Stoltenberg, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadı. Stoltenberg açıklamasında, "Kuzey Irak'ta 13 vatandaşı öldürülen Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum. Saldırıdan sorumlu olanları şiddetle kınıyorum. Müttefikler, bugün yapılan toplantı sırasında da taziyelerini iletti. Müttefikler, Türk halkı ile dayanışma içerisindedir" dedi.
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