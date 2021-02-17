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İzinsiz orkide toplayan iki kişiye 160 bin lira ceza

Samsun'un Atakum ilçesinde izinsiz orkide topladıkları belirlenen iki kişiye 160 bin 930 lira para cezası uygulandı.
 17 Şubat 2021 21:33
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İzinsiz orkide toplayan iki kişiye 160 bin lira ceza

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kayagüney Mahallesi'nde 2 kişinin doğadan izinsiz orkide topladıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. ve Y.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin topladıkları 13.5 kilogram orkide bitkisine el konulurken, haklarında tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Samsun Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

E.K. ve Y.U'ya Çevre Kanunu kapsamında biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 160 bin 930 lira idari para cezası kesildi.
Anadolu Ajansı
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