İzinsiz orkide toplayan iki kişiye 160 bin lira ceza
Samsun'un Atakum ilçesinde izinsiz orkide topladıkları belirlenen iki kişiye 160 bin 930 lira para cezası uygulandı.
|17 Şubat 2021 21:33
|+Aa- Yazdır
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kayagüney Mahallesi'nde 2 kişinin doğadan izinsiz orkide topladıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. ve Y.U'yu suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin topladıkları 13.5 kilogram orkide bitkisine el konulurken, haklarında tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Samsun Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.
E.K. ve Y.U'ya Çevre Kanunu kapsamında biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 160 bin 930 lira idari para cezası kesildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beş şehir hastanesi daha hizmete alınacak
17 Şubat 2021 23:22
|İstanbul dahil 19 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
17 Şubat 2021 21:25
|Yerli aşının ilk insan denemeleri bu merkezde yapılacak
17 Şubat 2021 21:24
|Sağlık neferlerinden sınırın sıfır noktasında aşı çalışması
17 Şubat 2021 20:31
|EGM'den emniyet şeridinde bekleme yapılmaması uyarısı
17 Şubat 2021 20:10
|İkinci el telefonların yenilenmesine yönelik standartlar belirlendi
17 Şubat 2021 18:17
|Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş sınav duyurusu
17 Şubat 2021 18:15
|Köy karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi
17 Şubat 2021 18:10
|Aşı hafta sonları ve mesai saatleri dışında da yapılıyor
17 Şubat 2021 17:11
|Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik aynı telsizden konuşabilecek
17 Şubat 2021 16:44