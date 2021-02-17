AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, orman yangınlarına yol açanlar, müebbet hapis de dahil olmak üzere çeşitli cezalara mahkum ediliyor.

Türkiye'de yılda 2 binden fazla orman yangını meydana geliyor. Yüzde 90'ı insan kaynaklı yangınlarda ortalama 7 bin hektarlık alan zarar görüyor. OGM yanan yerlerde aynı yıl içinde rehabilite ve ağaçlandırma çalışmalarına başlıyor.

Yargıda orman yangınlarına ilişkin yaklaşık 2 bin dosya bulunuyor, 68 olayın dosyası ise ağır ceza mahkemelerince görülüyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesinde ormanda ve ormana yakın mesafede ateş yakmak ve yangınlarına sebep olmakla ilgili yasak ve cezai müeyyidelerin yer aldığını belirtti.

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenlerin 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırıldığını dile getiren Karacabey, ancak failin yangının söndürülmesine ve etkilerinin azaltılmasına yönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı göz önünde bulundurularak cezanın yarıya kadar indirilebileceğini söyledi.

Karacabey, kasten orman yakan kişinin ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu maddede yazılı suçların işlenmesi sebebiyle ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur."

Orman suçları genel af kapsamına girmiyor

Ayrıca yangından doğan idari zararlarla söndürme masrafları ve yeniden ağaçlandırma masraflarının yangına sebep olan kişilerden tahsil edildiğini dile getiren Karacabey, orman suçlarının genel af kapsamına da girmediğine işaret etti.

Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelenin vatan savunması olduğunu vurgulayarak, "Orman Genel Müdürlüğü olarak, hainlerin karşısında duran kahramanlar olarak yeşil vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Terör örgütü adına orman yakana müebbet hapis

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019'da 4 bin 685 metrekarelik alanın yanmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda yangının bölücü terör örgütü PKK adına Yakup Akman tarafından çıkarıldığı belirlenmişti. Söz konusu olay nedeniyle Akman, müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Akman'a ayrıca 20 bin lira para cezası verildi.

Orman alanına zarar verenler

Balıkesir'deki Marmara Adası'nda 12 Ağustos 2019'da çıkan ve 80 hektar ormanlık alana zarar veren yangının, atık otların yakılmak istenildiği sırada sıçrayan bir kıvılcımla çıktığı belirlenmişti. Olayın ardından söz konusu kişi ve oğlu tutuklanmıştı. Kahramanmaraş'ta da badem bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken 16,5 dekar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan Süleyman Y. 1 yıl 3 ay hapis ve 84 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

Heybeliada yangını davasında yakalama kararı

İstanbul Heybeliada'da geçen yıl temmuz ayında çıkan yangına ilişkin davanın görülmesine de 9 Şubat'ta başlandı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan ve "kasten orman yakmak" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istenen Sedat D. hakkında yakalama kararı çıkardı. İddianamede, 61 bin 805 metrekare alanı kaplayan ormanın yandığı ve şüphelinin çekilen videolar sayesinde tespit edildiği kaydedildi.