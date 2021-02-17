Erdoğan: TOGG hedeflenen tarihte hizmete sunulacak
|17 Şubat 2021 22:58
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Yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'ne değinerek projenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
"Fabrika çalışmaları gece gündüz sürüyor"
Gemlik'te temeli atılan fabrikanın inşaatının da aralıksız sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Şu ana kadar 35 bin zemin güçlendirme kolonu imal edildi. Boya, enerji ve gövde binalarının altyapı çalışmaları tamamlandı." ifadelerini kullandı.
"Hedeflenen tarihte hizmete sunulacak"
Geçtiğimiz günlerde otomobilin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım atıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu arasında bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu sayede TOGG meteorolijinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü uyarırken yapay zeka ara yüzü ile kendisini gerçekleştirecek. İnşallah bu ve benzeri birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak."
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