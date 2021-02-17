Eğlence mekanında eğlenen 24 kişiye 97 bin lira ceza
Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi E.C. hakkında da 'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.
|17 Şubat 2021 23:02
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Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde alkollü eğlence düzenlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan incelemede, iş yerinin ruhsatsız olduğu, canlı müzik eşliğinde alkol servisinin yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine iş yeri sahibi E.C. hakkında 'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. İş yerindeki 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası düzenlendi. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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