Bakan Koca'dan 'aşı önceliği dolandırıcılığı' uyarısı
|17 Şubat 2021 23:26
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak 'aşıda öncelikli hale getireceğini' iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır." dedi.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığ açıklama şöyle;
Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin.
Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183e ihbar edin.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2021
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